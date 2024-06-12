Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislere beraat kararı

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin karar duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, polisler hakkında beraat kararı verdi.

28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK arasındaki kovalamaca ve silahlı çatışma sırasında vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması görüştü.

Duruşmayı, Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, ayrıca, CHP adına görevlendirilen Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ile Okan Konuralp, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ile Yüksek Taşkın, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçimez ile Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda kentin baro başkanı, uluslararası hukuk kuruluşları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri takip etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesi, firari sanık PKK’lı terörist Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan cezalandırılması" talep ediliyordu.

AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Avukatlar kararın okunmasını beklemeyerek alkışlarla mahkemeyi protesto etti ve salonu terk etti. Bu sırada içeriden görüntü aldığı iddiasıyla Evrensel gazetesi muhabiri Dilan Temiz, polislerce sürüklenerek gözaltına alındı. Gazeteci Dilan Temiz'in telefonuna el konuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunarak serbest bırakıldı.

KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Avukat ve katılımcılar salon dışındayken duruşma yeniden başladı. Mahkeme karar vermek üzere ara verdi.

TÜM POLİSLERE BERAAT

Mahkeme heyeti verilen aradan sonra kararını açıkladı. Davada, tutuksuz yargılanan 3 polis memuru beraat etti.

Duruşmayı takip eden CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp karara sert tepki gösterdi. Konuralp, "Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmaması için her şey yapıldı. Suçluları koruma mekanizması bu davada tam anlamıyla çalıştı. Ve nihayetinde hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi cinayeti dosyası cezasızlıkla sonuçlandı. Üzgünüm! Ancak bu davanın vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızca hükme bağlandığına inanıyorum; cinayetin tüm sorumlularının ortaya çıkartılacağı bir dönemin yakın bir gelecekte kurulacağına dair de umudumu kaybetmiyorum. Adaletsizliğe karşı savaşacağız; vazgeçmeyeceğiz. Şimdilik hoşça kal adalet" dedi.

Kaynak: ANKA