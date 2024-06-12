Adalet Bakanı Tunç'tan sokak hayvanları açıklaması: 'Bizim can dostumuz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP’nin Meclis’e getirmeye hazırlandığı ve sokak köpeklerini ‘uyutma’ adı altında öldürmeyi de öngören yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli olan orta yolu bulmak. Hayvanlar bizim can dostumuz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Okula gidemeyen çocuklarımız var, sabahları namaza gidemeyen yaşlılar, vatandaşlarımız var. Dolayısıyla sokaklarımızın korunaklı olması lazım. İnsanımızı korumamız lazım. Bu konuda hem insanlarımızı korumamız lazım. İnsan sağlığı da önemli hayvan sağlığı da önemli. Bir orta yolu TBMM’deki vekillerimizin bulacağına yürekten inanıyoruz.

Hem hayvanlarımızın birbirine zarar vermemesi lazım, işkence etmemeleri lazım (büyük hayvanlar küçüklere.) Hem de insanların sokakta korunması lazım. BU konuda henüz taslak çalışması netleşmeden, ‘şu olacak bu olacak’ dememiz de mümkün olmaz. Ama burada insan sağlığını korumak için tedbirleri almamız lazım. Belediyelere özellikle bu konuda görevler ve yetkiler verilmesi lazım. BU konuda görevli kişilerin belirlenip bu konudaki yaptırımların belirlenmesi, barınakların artırılması ve özellikle yapımı ile ilgili bir takım maddi destekler oluşturulması gerekiyor. BU konudaki çalışmaları vekillerimiz gerçekleştireceklerdir."

AYŞE ATEŞ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN

Tunç ayrıca dün kendisinin de katıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş arasındaki görüşmeye ilişkin de "Sayın cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Dosya kamuoyunun gündeminde, duruşma 1 Temmuz'da" dedi.