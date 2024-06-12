MHP'li Semih Yalçın'ın hedef gösterdiği 3 gazeteciden jet yanıt: 'Hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı yazılı açıklamada tehdit ettiği gazeteciler Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

MHP’li Yalçın yaptığı açıklamada, "Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir" ifadelerini kullanmıştı.

GAZETECİLERDEN TEPKİ: GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gazetecileri hedef tahtasına oturtan Yalçın’a üç gazeteciden tepki gecikmedi.

Ali Kemal Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Semih Yalçın'ın hedef gösterdiği gazetecilerden biri de benim. Halk TV yayınında Sinan Ateş cinayeti davasına dair sözlerimden dolayı muhtemelen. Açıkçası konuyu ciddiye almadım. Çünkü biz gazetecilik yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın hedef gösterdiği gazetecilerden biri de benim. Halk TV yayınında Sinan Ateş cinayeti davasına dair sözlerimden dolayı muhtemelen. Açıkçası konuyu ciddiye almadım. Çünkü biz gazetecilik yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.https://t.co/yjJFfSdSvI — Ali Kemal Erdem (@akemalerdemm) June 12, 2024

Yalçın’a bir tepki de Barış Yarkadaş’tan geldi. Yarkadaş paylaşımında, “Sinan Ateş cinayeti, Türkiye’nin kanayan yaralarından biridir” ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

“Gazeteciler bu cinayetin aydınlanması ve karanlık bir noktanın kalmaması için çaba gösteriyor. Cinayete ilişkin yorum yapan -aralarında benim de olduğum- gazetecileri tehdit etmek, hedef göstermek gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmaktır. Gazetecinin görevi her türlü engele rağmen hakikati aramaktır. Hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz.”

Sinan Ateş cinayeti, Türkiye’nin kanayan yaralarından biridir.



Gazeteciler bu cinayetin aydınlanması ve karanlık bir noktanın kalmaması için çaba gösteriyor.



Cinayete ilişkin yorum yapan -aralarında benim de olduğum- gazetecileri tehdit etmek, hedef göstermek gerçeğin ortaya… https://t.co/Y8S6EaSYR7 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 12, 2024

Yalçın’a tepki gösteren son isim de Bahar Feyzan oldu. Feyzan sosyal medyda paylaşımında, “MHP’nin kurumsal kimliği ayrı, kişilerin suç işleyebilme meselesi apayrıdır” hatırlatmasında bulunarak şöyle dedi:

“Kaldı ki; görevden alınanlar, suç işleyenler tüm partilerde olabilir. Ve suçlar şahsidir. Ancak kurumsal kimlikler de, kimsenin koruma kalkanı olamaz. Peşinen kimse ne suçludur, ne de suçsuzdur. Yargı görevini yapacaktır. Ayrıca hedef gösterilmeyi yanlış bulduğumu belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı bu konuda uyarmak ve dikkat çekmek istiyorum. Semih Yalçın’ın açıklamasına istinaden”