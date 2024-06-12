Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü.

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Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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