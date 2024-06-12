Daire başkanı açıkladı: Diyanet, hacı adaylarını Suudilere ihbar etmiş

Hac vizesi olduğu halde bölgeye girmekte zorlanan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan şikayet nedeniyle saatlerce bekletildiklerini, sürekli evrak kontrolüne sokulduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

Demirhan, Diyanet’in organizasyonunun baltalandığını öne sürerek, “Ticari vizeyle, seyahat vizesiyle plansız programsız gelen hacılarımız var. Geçen sene, önceden gidip orada kamufle olan, arabada Arafat’a gitmek isteyen çok insan vardı, bu sene biz onları şikayet ettik” dedi. Şikayet edilen Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan yetkilileri tarafından Arafat’a alınmayacağını belirten Demirhan, kurada 10 yıldır Hac hakkı alamayan vatandaşların hakkını savunduklarını iddia etti.

DEMİRHAN’A TEPKİ YAĞDI

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Demirhan’a, konuşmasının sosyal medyada yayılması ardından vatandaşlardan tepki yağdı.