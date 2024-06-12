Daire başkanı açıkladı: Diyanet, hacı adaylarını Suudilere ihbar etmiş

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, Diyanet harici özel şirketlerle ya da kendi imkanlarıyla hac ziyareti yapmak isteyen Türk vatandaşlarını şikayet ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
Daire başkanı açıkladı: Diyanet, hacı adaylarını Suudilere ihbar etmiş

Hac vizesi olduğu halde bölgeye girmekte zorlanan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan şikayet nedeniyle saatlerce bekletildiklerini, sürekli evrak kontrolüne sokulduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

Demirhan, Diyanet’in organizasyonunun baltalandığını öne sürerek, “Ticari vizeyle, seyahat vizesiyle plansız programsız gelen hacılarımız var. Geçen sene, önceden gidip orada kamufle olan, arabada Arafat’a gitmek isteyen çok insan vardı, bu sene biz onları şikayet ettik” dedi. Şikayet edilen Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan yetkilileri tarafından Arafat’a alınmayacağını belirten Demirhan, kurada 10 yıldır Hac hakkı alamayan vatandaşların hakkını savunduklarını iddia etti.

DEMİRHAN’A TEPKİ YAĞDI

Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Demirhan’a, konuşmasının sosyal medyada yayılması ardından vatandaşlardan tepki yağdı.

Son Güncelleme:
CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Bakan Koca ile görüştü CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz Bakan Koca ile görüştü
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
AKPM Türkiye Raportörü Schennach, Türkiye'de! Gündeminde Osman Kavala var AKPM Türkiye Raportörü Schennach, Türkiye'de
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
3 ilçeyi birbirine bağlayacak! İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor