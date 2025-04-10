Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener Anneannesini Öldürmüştü! Gerekçeli Karar Çıktı

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, verilen kararın gerekçesini açıkladı.

Karara göre 31 Temmuz 2024'te anneannesi maktul Leyla Çetiner ile annesi müşteki Berrin Şener'in Bedirhan Şener ile görüşmek için evine gittikleri ve bu esnada Abdüllatif Şener'in aracı park etmek için binanın dışında olduğu belirtildi.

ATK RAPORUNDA NELER VAR?

Sanık Şener'in babası Abdüllatif Şener'e ait silahla anneannesi Leyla Çetiner ve annesi Berrin Şener'e ateş açtığı aktarılan gerekçeli kararda, silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Leyla Çetiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı. Kararda Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Çetiner'in vücuduna 9 adet kurşun isabet ettiği belirtildi. Kararda, dava dosyasına sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporlar sunulduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı anlaşılmıştır."

'SUÇ TARİHİNDE CEZAİ EHLİYETİ TAM'

Sanığın tabancayla maktulün vücuduna çok yakın mesafeden ateş ettiği belirtilen kararda, "Mermilerin Çetiner'in hayati bölgelerine isabet etmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği ve bu haliyle sanığın maktulü öldürmeye yönelik eylemdeki kastının 'doğrudan kast' ile olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar sanık ve müdafilerinin sanığın anneannesini öldürmeye yönelik kastının olmadığını, ateş etme eylemlerini boşluğa karşı gerçekleştirdiğini ve olay anında etkisinde bulunduğu ruhsal rahatsızlığı nedeniyle ateş ettiği kişinin anneannesi olduğunu bilmediğini savunsalar da dosya kapsamındaki raporlarla da sabit olacağı üzere sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olması, sanığın ateş ettiği yönündeki ikrarı, mağdurun beyanları, tüm dosya kapsamındaki uzmanlık raporları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktule yönelik 'üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme' eylemini kasten gerçekleştirdiği belirlenmiştir" değerlendirmesi yer aldı.

Sanık Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle 'üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA