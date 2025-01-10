Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! Yaralılar Var

Erzurum'da müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Olayda 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, evde de hasar oluştu.

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Kış aylarına girilmesiyle beraber doğal gaz kaynaklı patlamalarda artış yaşanırken, son olarak Erzurum'un Pasinler ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yangında hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi sağlık ekiplerince Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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