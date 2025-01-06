Mangal Keyfi Kabusa Döndü, Vücudunun Yüzde 80'i Yandı

Mangal keyfi kabusa döndü. İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki Güven Karalar, evinin bahçesinde balık pişirmek isterken mangalın yakınında bulunan tiner dolu kutuya doğru devrilmesiyle patlama yaşandı. Vücudunun yüzde 80'i yanan Karalar, 2,5 aydır hastanede tedavi görürken patlamanın şiddeti güvenlik kamera görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Karalar, "Çok korktum, toparlayacağımı ilk zaman düşünmedim, 5 dakikalık bir hata insanın belki de hayatına mal oluyor” derken tedavisini sürdüren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Şu an 7-8 tane benzer hasta var, 3-4 tanesi çok ağır durumdalar, lütfen azami dikkat öneriyoruz" dedi.

Arnavutköy'de yaşayan 46 yaşındaki Güven Karalar, iddiaya göre 29 Ekim günü aldığı balıkları evinin bahçesinde mangalda pişirerek ailesiyle keyifli bir akşam yaşamak istedi ancak mangalın yakında bulunan tiner dolu kutuya doğru devrilmesiyle faciayı yaşadı. Bir anda bomba gibi patlayan tiner nedeniyle acıyla sıçrayan Karalar alev içinde kaldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen alana koşarak Karalar'a müdahale etti. 112 ekiplerine haber verilirken alev alan bahçe de vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alana gelen sağlık ekipleri Karalar'ı Avrupa'nın en büyük yanık merkezlerinden biri olan ve bugüne kadar bir çok hastanın tedavisinin gerçekleştirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan Karalar'ın vücudunun yaklaşık yüzde 80'inin yandığı anlaşıldı. Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ve ekibinin titiz çalışmalarıyla yoğun bakımdaki 1,5 ayın ardından servise çıkarılan Karalar'ın tedavisi 2,5, aydır devam ediyor. Karalar, yaşadığı zorlu süreci hasta yatağında anlatırken Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının tedavisi ve yanık durumlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler konularında bilgiler verdi.



PATLAMA KAMERALARA YANSIDI

Patlama anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocuğun alanda top oynarken şiddetli patlamayla kaçması ve sonrasında bölgedeki vatandaşların paniği ve alana koştuğu anlar görülüyor.

'TOPARLAYACAĞIMI DÜŞÜNMEDİM'

Patlama anı ve yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlatan 46 yaşındaki Güven Karalar, “İzinli günümdü Karaburun'a gittim, taze balık gördük. Canımız çekti, aldık, geldik, bahçede mangal yakacaktık. Ateşi tutuşturduk, mangalın ayağı boşa çıkınca devrildi, aşağıda tiner vardı, değince patlama oldu. Tinerden çıkan alev direkt üstüme geldi, tutuşturdu. Çok korktum, o anki panikle söndürmek için kendimi toprağa attım, şortumu çıkarttım, kemerimi açana kadar çok geç kaldım. Kemeri açıp pantolonu çıkarsaydım belki bu kadar olmazdı.

Toparlayacağımı ilk zaman düşünmedim ama Mustafa hocamız sağ olsun. Yakıcı maddeden çoluğu çocuğu mümkün olduğunca uzak tutmalı, ailecek perişan olduk. 1,5 ay yoğun bakımda yattım, O ateşi odunla tutuştursan 10 dakika süreni alır ama öbür türlü ayların hayatın gidiyor. Çok zor geceleri yeri geldi kabus gördüm yeri geldi uyuyamadım. Mümkün olduğunca tinerden olsun patlayıcı maddeden olsun herkesin uzak olmasını tavsiye ediyorum çünkü çok zor bir süreç oluyor, 1,5 aydan fazla yoğun bakımda yattım yani insanın ne gecesi ne gündüzü oluyor. 5 dakikalık bir hata insanın belki de hayatına mal oluyor” şeklinde konuştu.

'GÜZEL GÜNÜNÜN KÖTÜ OLMASIN'

Hastasının son durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Turan, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Son zamanlarda yapılan başvurulara ilişkin konuşan Prof. Dr. Turan, yanık durumunda ilk yapılması gerekenleri sıralayarak sözlerine şöyle devam etti: “Hastamız, 2,5 ay kadar önce bahçelerinde mangal yapıyor. Mangal devrilme aşamasına geliyor, yakınlarda tiner tenekesi var, o da ısınmış muhtemelen ki bir anda alev almaya başlıyor, bomba gibi patlıyor. Hastamız yüzde 80'e yakın ağır yanıklarla bize getirildi. İlk bir hafta şok dediğimiz ağır bir dönem yaşadı, o dönemdeki hayati tehlike en kritik dönemlerimizden bir tanesi.

Atlattıktan sonra yaklaşık 10 civarı büyük ameliyat geçirdi, tedavilere yanıt almaya başladıktan sonra da normal servis tarafına aldık. 1,5 ay kadar yoğun bakımda kaldı, şu an son 15 günde serviste rehabilitasyon dediğimiz o aşamadayız, diğer küçük yaralarımız var. Kimyasal soba tutuşturucuları, yanıcıları son yıllarda çıkmaya başladı, mangal jelleri bile patlayabiliyor. Onların alevi de maalesef beyaz gözüküyor, halkımız yandığını hissetmiyor. Üzerine tekrar koyuyor. Tiner grubunu kesinlikle kullanmamak lazım, benzin, mazot bunlar çok yanıcı ürünler. Şu an kliniğimizde 7-8 tane benzer hasta var, 3-4 tanesi çok ağır durumdalar ve bunlar genç çocuklar. Bu ürünler, çok uçucu bir anda yanıcı olabiliyor ve ölümcül süreçlere sokabiliyor, çok dikkat etmek lazım. Kurtulmaları için ekip olarak çok yoğun uğraşılıyor, akabinde de yanık kontraktürü dediğimiz kişilerin cildinde lezyonlar oluşuyor. Yanıcı ürünlerle uğraşırken lavabo açıcılar, sıcak su torbaları bunlara lütfen azami dikkat öneriyoruz yoksa çok kötü olaylarla karşılaşabiliyoruz.

Hep dedikleri şey; elbiseleri üzerlerine yapışıyor, onlardan çok hızlı bir şekilde kurtulmaları gerekiyor, bazı arkadaşlar ortamda su bulmuşlar, hemen kendilerini suya bırakmışlar. Çeşme suyu öneriyoruz, o bölgenin enerjisinin alınması ve temiz, ıslak elbiselerle o bölgelerin korunarak 112 ile irtibata geçilebilir veya bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Yanık durumunda en çok gördüğümüz hatalar; yanık bölgesinin yanlış ürünlerle, diş macunu, yoğurt, diğer bazı bilmediğimiz ürünlerle yumurta koyabiliyorlar bunlarla korunmaya çalışılması. Enfekte, kirli bir şekilde geliyor yaralar ve bunlarda hastalarda o aşamalarda enfeksiyona, ağır komplikasyonlara yol açabiliyor. Güzel gününüz kötü gün olmasın, bir mangal faciaya dönüşmesin"

Kaynak: İHA