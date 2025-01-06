Elon Musk’ın Gözbebeği Trabzon’da Görüldü, Uzaydan Fırlamış Gibi, Gören Tekrar Tekrar Baktı
Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla tarafından geçen yıl piyasaya sürülen, tasarımı ile bilim kurgu filmlerini aratmayan otomobil, Trabzon’da ortaya çıktı. Karadeniz’in karlı yollarında görülen Tesla Cybertruck herkesi hayrete düşürdü.
Dünyanın en zengin iş adamı, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla geçen yıl, Cybertruck isimli modelini duyurmuştu.
Bilinen otomobillerin aksine sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken otomobil, ilginç görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini anımsatmıştı.
TRABZONLU İŞ ADAMININ OTOMOBİLİ ÇIKTI
Tesla'nın ilginç modeli Cybertruck Trabzon'da görüntülendi. Görenleri hayrete düşüren otomobilin ABD'de yaşayan Trabzonlu iş adamı Yavuz İnan'a ait olduğu öğrenildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde görülen otomobili görenler tekrar tekrar baktı.
Kaynak: İHA
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