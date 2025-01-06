İstanbul'da Şoke Eden Olay: Çamaşır Makinesi Yürüdü, Ev Sakinlerini İçeri Almadı

Dün saat 19.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı. Uzun süre çaba sarf ederek kapıyı açan iki arkadaş bu kez de içeri girmek için uğraştı. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine haber verdi.

CAMDAN GİRİP KAPIYI AÇTILAR

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 4. kata çıktı. İtfaiye kapısı açılmayan daireye camdan girmeyi denedi. Daireye camdan giren itfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi. İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

KOMŞULARI KAHKAHAYA BOĞULDU

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi. Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu.

Kaynak: DHA