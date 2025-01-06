HSK Daire Başkanı Duyurdu, Sevilen Hakim Bilge Işık Yaşamını Yitirdi

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Işık'ın hayatını kaybetmesinin ardından Bakan Tunç ve HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç'tan başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

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HSK Daire Başkanı Duyurdu, Sevilen Hakim Bilge Işık Yaşamını Yitirdi

Bir süredir tedavi gören Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık hayatını kaybetti. Işık’ın acı haberini Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç duyurdu.

Koç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bakırköy Hakimi Bilge Işık’ın tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Işık’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğim Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve yargı camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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