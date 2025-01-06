HSK Daire Başkanı Duyurdu, Sevilen Hakim Bilge Işık Yaşamını Yitirdi

Bir süredir tedavi gören Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık hayatını kaybetti. Işık’ın acı haberini Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç duyurdu.

Koç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bakırköy Hakimi Bilge Işık’ın tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Bakırköy Hakimi Bilge Işık’ın tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin. — Halil Koç (@hhalilkoc) January 6, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Işık’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğim Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve yargı camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğim Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Bilge Işık’a Allah’tan rahmet diliyorum.



Ailesinin, yakınlarının ve yargı camiamızın başı sağ olsun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi