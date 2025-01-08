Küba’da Askeri Depoda Büyük Patlama, 13 Asker Kayboldu

Küba’nın Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde askeri malzemeler bulunan depoda patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlama sonrası 13 askerden haber alınamadığı bildirildi.

Küba’da Askeri Depoda Büyük Patlama, 13 Asker Kayboldu

Küba’nın Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde askeri depoda bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti.

Askeri malzemeler bulunan depodaki patlama sonrasında 13 askerden haber alınamadığı öğrenildi.

Küba’da Askeri Depoda Büyük Patlama, 13 Asker Kayboldu - Resim : 1

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Küba’da Askeri Depoda Büyük Patlama, 13 Asker Kayboldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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