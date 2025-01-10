İstanbul'da Sahte İçki Dehşeti: 2024'te 48 Kişi Hayatını Kaybetti

Sahte içki bilançosu ağırlaşıyor. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Davut Gül, 2024 yılında sahte içkiden 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gül, açıklamasında sahte içki üretiminin önüne geçmek amacıyla İstanbul genelinde yoğun denetimlerin sürdüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği'nin 16 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin hastanede tedavi gördüğü aktarılmıştı.

Gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ünün ise tutuklandığı belirtilmişti.

Ayrıca açıklamada, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi, içki yapımında kullanılan 853 bin 460 bandrol ve etiket, bunların yanında sahte içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürünün ele geçirildiği, 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandığı kaydedilmişti.

Kaynak: DHA