Kandilli Duyurdu: Erzurum'da Deprem

Kandilli Rasathanesi Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Kandilli Duyurdu: Erzurum'da Deprem
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Kandilli Rasathanesi’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada depremin merkezi Aşağı Çamlıkale, Horasan olarak belirtilirken, büyüklüğü 3,4 derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı. Saat 12.19’da meydana gelen depreme ilişkin AFAD’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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