Kandilli Duyurdu: Erzurum'da Deprem
Kandilli Rasathanesi Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada depremin merkezi Aşağı Çamlıkale, Horasan olarak belirtilirken, büyüklüğü 3,4 derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı. Saat 12.19’da meydana gelen depreme ilişkin AFAD’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 13, 2025
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) https://t.co/hSZsYRqZfj
13.07.2025, 12:19:26 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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