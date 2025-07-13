Kandilli Duyurdu: Erzurum'da Deprem

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Kandilli Rasathanesi’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada depremin merkezi Aşağı Çamlıkale, Horasan olarak belirtilirken, büyüklüğü 3,4 derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı. Saat 12.19’da meydana gelen depreme ilişkin AFAD’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi