Sorumsuzluğun Böylesi: Romantizm Uğruna Felaketi Yaşattılar! Evlilik Teklifinde Orman Yandı

Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan bir evlilik teklifi sırasında atılan havai fişekler yangına yol açtı. Çıkan yangın, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

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Sorumsuzluğun Böylesi: Romantizm Uğruna Felaketi Yaşattılar! Evlilik Teklifinde Orman Yandı
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Hatay’ın Defne ilçesinde bir evlilik teklifi sırasında ateşlenen havai fişekler ormanlık alana düşerek yangın çıkardı.

Döver Mahallesi’ndeki bu olayda, kısa sürede yükselen alevler, durumu gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine müdahale edildi.

Sorumsuzluğun Böylesi: Romantizm Uğruna Felaketi Yaşattılar! Evlilik Teklifinde Orman Yandı - Resim : 1

KONTOL ALTINA ALINDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü personeli, gelen ihbarı takiben hızla yangın bölgesine yönlendirildi.

Yapılan etkili müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Sorumsuzluğun Böylesi: Romantizm Uğruna Felaketi Yaşattılar! Evlilik Teklifinde Orman Yandı - Resim : 2

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Hatay Orman yangınları
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