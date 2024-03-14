Erzurum’da bir öğretmen eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum’da bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum’da bir öğretmen eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi’nde ikamet eden, öğretmen Zülküf B. (46) eşi Kadriye B. (44) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü ve Zülküf B, eşi Kadriye B. ile kızı Asude Pelen B’yi (20) bıçaklayarak evden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zülküf B. aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
Zühtü Arslan dönemi sona eriyor: Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 21 Mart'ta belirlenecek Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 21 Mart'ta belirlenecek
Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı
Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşıma erişim engeli Bilal Erdoğan hakkındaki 67 haber ve paylaşıma erişim engeli
Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt: Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişi... Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt: Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişi...
Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: İşte yeni fiyatlar Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı Erdoğan, Akbelen'deki araziler için 2 gün önce verdiği kamulaştırma kararını kaldırdı
'Sadece 5 yıl için': Tarihin en değerli Türk sporcusu olacak, Rockets'ın Alperen Şengün'e önerdiği kontrat dudak uçuklattı 'Sadece 5 yıl için': Rockets'ın Alperen'e önerdiği kontrat dudak uçuklattı