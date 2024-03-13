Eros davasında ödül gibi ceza | Avukat Arslantaş: Cezanın hiçbir caydırıcılığı olmayacak. Mahkemeden çıkan karar kamuoyunu daha da öfkelendirdi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitede, yılbaşı gecesi "Eros" isimli kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Küçükçekmece Adliyesi’nde görüldü.

Mahkeme, İbrahim Keloğlan'ın iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Yani İbrahim Keloğlan hapse girmeyecek.

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hayvan hakları savunucuları da katıldı.

Eros'un öldürülmesinin ardından oluşan kamuoyu tepkisiyle tutuklanan İbrahim Keloğlan hakkında kısa sürede tahliye kararı verilmişti. Keloğlan, davanın ilk duruşmasında "iyi hal indirimi" alarak serbest bırakılmıştı.

EROS DAVASI AVUKATI ASLIHAN ARSLANTAŞ: “FAİL KELOĞLAN 3 AY KADAR AÇIK CEZAEVİNDE KALACAK”

Eros davasını takip eden avukatı Aslıhan Arslantaş, mahkemenin kararını Gerçek Gündem’e değerlendirdi.

Avukat Arslantaş, Keloğlan’ın iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, “Bugünkü duruşmanın kamuoyunun gazını almak için tekrardan açılan bir durşma olduğunu düşünüyorum çünkü somut olarak bir ceza verilmedi. Sanığa üst sınırdan bir ceza verildi ama iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürüldü. 2 yıl 6 ay cezanın da neredeyse cezaevinde yatarı yok. Diğer avukatlarla birlikte hesaplamayı yaptık ve Keloğlan’ın 3 ay kadar açık cezaevinde yatacağını hesapladık” dedi.

Eros'un vahşice katledildiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı

KARAR AÇIKLANDIKTAN SONRA İZDİHAM YAŞANDI: “KOLLUK KUVVETLERİ VATANDAŞLARI SÜRÜKLEYEREK ADLİYEDEN ATTI”

Bugün duruşmada karar açıklandıktan sonra izdiham yaşandığını söyleyen Avukat Arslantaş, kolluk kuvvetlerinin vatandaşları sürükleye sürükleye adliyeden çıkardığını ifade etti:

“Vatandaşlar hayvan hakları eylemi için gün ve yer belirlemeye çalışıyorlar. Mahkemede karar çıktıktan sonra insanlar gözyaşlarını tutamadı. Adliyenin içi çok kalabalıktı, karardan sonra bir izdiham yaşandı. Kolluk kuvvetleri bunu önlemek için vatandaşlara baskı yaptı. Bayılanlar ve ezilenler oldu. Ben bizzat kendi gözlerimle gördüm bunu. Sürüklene sürüklene vatandaşları adliyeden atmaya çalıştılar.”

“BİR KEDİYİ VAHŞİCE TEKMELEYEREK ÖLDÜREN BİR KATİL NASIL SOSYAL İLİŞKİ KURABİLİR?”

Avukat Arslantaş iyi hal indirimi uygulanmasının doğru olmadığını TCK-62’de belirlenen 4 kriter üzerinden açıkladı.

TCK-62’deki 4 kriter ise failin geçmişi, failin sosyal ilişkileri, failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri olarak sıralanıyor.

Avukat, “Fail Keloğlan, geçmişinde masum, zararsız bir hayvanı tekmeleyerek katletti. Biz ceza ve çocuk istismarı dosyalarında da görüyoruz ki bu tür kişiler öncelikle bunu hayvanlara uygulayarak yapıyorlar. Bir kediyi vahşice tekmeleyerek öldüren bir katil ne gibi bir sosyal ilişki kurabilir? Topluma ne gibi bir faydası olabilir? Bu failin sosyal ilişkileri mahkeme tarafından nasıl korunabilir? Bunu çok yanlış buluyorum” diye konuştu.

“PİŞMAN OLDUM O YÜZDEN MAMA DAĞITTIM, TERAPİ GİBİ GELDİ” SAVUNMASINA TEPKİ: “CEZANIN FAİL ÜZERİNDE CAYDIRICILIĞI OLMAYACAK”

Avukat Aslıhan Arslantaş, duruşmada Keloğlan’ın “Ben yaptığımdan dolayı çok pişmanım, yaptığım hatamı anladım. Bundan dolayı da hayvan barınaklarına ve sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıttım. Bu bana terapi gibi geldi” şeklinde beyanda bulunmasının samimi olmadığını söyledi:

“Siz bir kediyi tekmeleyerek öldürüyorsunuz, parçalıyorsunuz sonrasında ise kamuoyu baskısından kaçmak ve cezadan indirim almak için de yalandan mama dağıtıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Buna dayanarak iyi hal indirimi verilmesi tamamen yanlış bir karar. Faile verilen ceza mı ödül mü? Burada elle tutulur bir ceza yok. Bu kişi bir kediyi katletti ve bir gün dahi cezaevinde yatmadı. Cezanın fail üzerinde herhangi bir caydırıcılığı olmayacak.”

“MAHKEMEDEN ÇIKAN KARAR KAMUOYUNU DAHA DA ÖFKELENDİRDİ”

Avukat Arslantaş’a göre Türkiye’deki hayvan hakları koruma yasası çok yetersiz ve bu yasanın revize edilmesi gerekiyor.

Mahkemeden çıkan kararın kamuoyunu daha da öfkelendirdiğini belirten Avukat, “Belki bu olay unutulacak. Bu şahıs aynı suçu birkaç yıl sonra tekrar işleyebilir. Neden işlemesin ki? Çünkü zamanında işledi ve cezaevine girmedi. Nereden bileceğiz ki bu kişi tekrar suç işlemeyecek? Bu yüzden böyle bir katliamda bu kişinin en üst sınırdan, indirimsiz ceza alması ve cezaevine girmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Davanın tüm hukuki süreçlerini diğer avukatlarla birlikte takipçisi olacaklarını söyleyen Arslantaş, bu haksızlığa karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi:

“Biz kamuoyunun da talebiyle bu hukuki süreçlerde vatandaşların her zaman yanında olacağız. Hem bir hukukçu hem de hayvansever olarak onların yanında olacağız, eylemlere katılacağız. İstanbul Barosu genç avukatlar olarak bizim de inisiyatifimiz var. Onlar da destek veriyorlar. Gerekirse Meclis’e gideceğiz, sürekli gündem yapacağız, görüşmeler gerçekleştireceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem