Erdoğan'ın konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı. 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Erdoğan'ın konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı. 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

İdil ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...

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