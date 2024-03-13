Erdoğan'ın konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı: 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 yaralı var
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı. 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının konvoyu Şırnak'ta kaza yaptı. 1 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
İdil ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.
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