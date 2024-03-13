Rezervler erirken... İddia: Merkez Bankası yetkililerinden Londra'da gizli toplantı

İYİ Partili ekonomist Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'ndan üst düzey bir yöneticinin İngiltere'de yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını ilerdi sürdü.

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Rezervler erirken... İddia: Merkez Bankası yetkililerinden Londra'da gizli toplantı

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’yla ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı.

Sosyal medya platformu X’te bir paylaşımda bulunan Yılmaz, Merkez Bankası’nda üst düzey isimler Londra’ya gidip yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bankası ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Var olan sorunlara kısa vadede çözüm üretmek için yapılan bu hamleler yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar.”

'MAALESEF BUNDAN ÇOK UZAKTAYIZ'

Merkez Bankası yöneticilerine “ivedilikle şeffaf bir şekilde doğruları yapmasını” tavsiye eden Yılmaz, paylaşımına şu ifadelerle noktayı koydu:

“Her zaman söylediğim gibi devlet yönetmek, üst düzey kamu görevinde olmak ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Maalesef bundan çok uzaktayız.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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