İsmailağa Cemaati'nden İsmail Hünerlice: Ülkemizin İsrail’e ürün göndermesine karşı değilim

İsmailağa Cemaati'nden İsmail Hünerlice, Türkiye’nin, Gazze'deki katliamları devam İsrail’e ticari sevkiyatlarına destek vererek, gıda göndermenin doğru olduğunu savundu. Hünerlice, “Ülkemizin İsrail’e ürün göndermesine ben karşı değilim. Milyonlarca insan açlıktan mı ölsün?” dedi.

Hünerlice, sosyal medya hesaplarından paylaştığı vaazında Türkiye’den İsrail’e ticaretin devam etmesiyle ilgili tepkiler hakkında konuştu. Hünerlice, 'Türkiye’nin İsrail’e ürün göndermesine karşı olmadığını' söyledi.

Hünerlice şunları söyledi:

“Bazılarımız diyor ki, ‘Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor?’ Ya hu tamam da burada savaş durumunda bile, İslam hukukumuz diyor ki, ‘Vatandaşın suçu yok.’ Savaş yapıyorsan 50 bin kişiyle orada 5 milyon insan var… 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz, insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya (İsrail’e) ürün göndermesine karşı değilim. Yahudi’ye silah gönderse, orada tamam… Oturulur, tartışılır.”