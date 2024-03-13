İsmailağa Cemaati'nden İsmail Hünerlice: Ülkemizin İsrail’e ürün göndermesine karşı değilim

İsrail'in Gazze'ye saldırısının ardından başlayan İsrailli ve ABD'li şirketlere yönelik protestolar sürerken İsmailağa Cemaati'nden İsmail Hünerlice, Türkiye’nin, Gazze'de soykırımla suçlanan İsrail’e ürün göndermesine karşı olmadığını söyledi.

Son Güncelleme:

İsmailağa Cemaati'nden İsmail Hünerlice, Türkiye’nin, Gazze'deki katliamları devam İsrail’e ticari sevkiyatlarına destek vererek, gıda göndermenin doğru olduğunu savundu. Hünerlice, “Ülkemizin İsrail’e ürün göndermesine ben karşı değilim. Milyonlarca insan açlıktan mı ölsün?” dedi.

Hünerlice, sosyal medya hesaplarından paylaştığı vaazında Türkiye’den İsrail’e ticaretin devam etmesiyle ilgili tepkiler hakkında konuştu. Hünerlice, 'Türkiye’nin İsrail’e ürün göndermesine karşı olmadığını' söyledi.

Hünerlice şunları söyledi:

“Bazılarımız diyor ki, ‘Vay efendim ülkemiz oraya niye malzeme gönderiyor?’ Ya hu tamam da burada savaş durumunda bile, İslam hukukumuz diyor ki, ‘Vatandaşın suçu yok.’ Savaş yapıyorsan 50 bin kişiyle orada 5 milyon insan var… 5 milyon insan açlıktan mı ölsün? İslam böyle bir şey yapmaz, insanları açlıktan öldürmez. Onun için ülkemizin oraya (İsrail’e) ürün göndermesine karşı değilim. Yahudi’ye silah gönderse, orada tamam… Oturulur, tartışılır.”

Etiketler
İsmailağa
Son Güncelleme:
Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor
Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı Kızılcık Şerbeti dizisine apar topar veda etti! ATV dizisiyle anlaşma sağladı
Kavgayı ayırmak istedi, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Kavgayı ayırmak istedi, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
Murat Kurum da paylaşıma bulunmuştu... İBB'den izdiham görüntülerine ilişkin açıklama: Bakanlık 72 aracı teslim etmedi İBB'den izdiham görüntülerine ilişkin açıklama: Bakanlık 72 aracı teslim etmedi
ÇOK OKUNANLAR
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
ORC 5 ildeki anketini yayınladı: Edirne'den Kars'a işte son oy oranları Edirne'den Kars'a işte son oy oranları
Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek? Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek?