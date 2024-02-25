Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımız aradı, 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararla ilgili olarak açıklama yaptı. "Hepimiz bu konuda hassasız" diyen Bakan Tunç, "Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı" ifadesini kullandı.

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Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımız aradı, 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu.

Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

KARAR KALDIRILDI

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

'DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir" demişti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ 'NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?' DİYEREK BENİ ARADI'

Olayla ilgili katıldığı canlı yayında açıklama yapan Bakan Tunç şunları ifade etti:

"Kedi Eros'la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Burada kişi bir ay tutuklu kalmış sonrasında hüküm verilmiş bu hükümde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Hemen Cumhuriyet Savcılığımız itiraz etti, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırdı yargılama yeniden başlayacak. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor."

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Yılmaz Tunç Recep Tayyip Erdoğan AKP Kedi
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