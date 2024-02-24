Kurtulmak isteyenler dikkat: Sigara bağımlılığı tedavisi ücretsiz oldu

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere güzel haber. Tedavi artık ücretsiz olacak.

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Kurtulmak isteyenler dikkat: Sigara bağımlılığı tedavisi ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan sigara bağımlılığının kurtulabilmek için gereken tedavinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Sağlık kuruluşlarında sigara bırakma tedavisi ve bu hastalara sağlanan nikotin replasman preparatları ile ilaçlar 500,000 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz olabilecek.

Resmi Gazete'deki karar ile söz konusu hastaların aldığı tedavi ve ilaçlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabileceklerin tespitine yönelik 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutuldu.

Sağlık sorunlarına yol açan sigara kullanımı, her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye'de ise 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

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