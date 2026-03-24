Erol Köse'nin Ölmeden 3 Ay Önce Avukatına Yolladığı Ses Kayı Ortaya Çıktı: Ben Kötüyüm Her An Her Şey Olabilir

Yapımcı Erol Köse'nin evinde yaşamına son vermesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Köse'nin 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e yolladığı ses kaydına tv100 ulaştı. Köse ses kaydında, 'Hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir" ifadeleri dikkat çekti.

Erol Köse'nin Ölmeden 3 Ay Önce Avukatına Yolladığı Ses Kayı Ortaya Çıktı: Ben Kötüyüm Her An Her Şey Olabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki 16. kattaki evinden düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Erol Köse'nin bazı arkadaşları, ünlü ismin bazı psikolojik sorunlar nedeniyle üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını dile getirmişti.

ARKASINDA EL YAZISIYLA YAZILI NOT BIRAKTI

Erol Köse'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemelerde Erol Köse'nin binadan atlamadan önce kendi el yazısıyla bir not bıraktığı belirlendi.

Köse'nin, ardında bıraktığı notta, "ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin hayatına son vermeden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e attığı ses kaydına tv100 magazin hattı istihbarat şefi Onur Üçkarışoğlu ulaştı.

Köse'nin ses kaydında, “Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir Allah korusun size güvenim sonsuz Betül hanım saygılarımla" ifadelerini kullanması dikkat çekti.hakkınızı helal edin ben kötüyüm her an her şey olabilir

Kaynak: tv100

Etiketler
İntihar
ÇOK OKUNANLAR
