ABD Başkanı Donald Trump'tan Flaş Çıkış: Kesin Bir Şey Söyleyemem Ama Bu Savaşı Kazandık

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Trump, "Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump İran açıklamalarına devam ediyor.

'ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

'TAHRAN ÜZERİNDE SERBESTÇE DOLAŞIYORUZ'

"Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz" diyen Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

'GERÇEK BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞADIK'

Trump, "İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" diye konuştu ve "Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

'BU SAVAŞI KAZANDIK'

"Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğalgaz ile ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullanan Trump, "Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" dedi.

'BİZ BOMBALARLA MÜZAKERE YAPIYORUZ'

ABD 'Savaş' Bakanı Pete Hegseth, ise İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Donald Trump İran ABD
