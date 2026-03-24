Kubilay Kaan Kundakçı'nın Katil Zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu Böyle Gözaltına Alınmış!
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde Kadayıfıoğlu'nun ters kelepçeli şekilde bulunduğu binadan çıkarıldığı ve polis aracına bindirildiği anlar yer alıyor.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gün içinde Kadayıfçıoğlu'nun silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı.
