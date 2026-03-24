Kubilay Kaan Kundakçı'nın Katil Zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu Böyle Gözaltına Alınmış!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde Kadayıfıoğlu'nun ters kelepçeli şekilde bulunduğu binadan çıkarıldığı ve polis aracına bindirildiği anlar yer alıyor.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gün içinde Kadayıfçıoğlu'nun silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin Konuştuğu Futbolcu Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaynak: tv100

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Zeren Ertaş'ın Ölümü: Savcılık Tüm Sanıkların Tutuklanmasını İstedi Zeren Ertaş'ın Ölümü: Savcılık Tüm Sanıkların Tutuklanmasını İstedi
Sayıştay'da Görev Değişimi: 1. Daire Üyesi Mustafa Mis Daire Başkanı Seçildi Sayıştay'da Görev Değişimi: Yeni Başkan Belli Oldu
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı: İşte İzzet Yıldızhan'ın İfadesi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı
Erol Köse'nin Ölmeden Önce Yazdığı Yeni Mektuplar Ortaya Çıktı: 'Başıma Bir Şey Gelirse...' Diyerek Tek Tek Anlatmış Erol Köse'nin Ölmeden Önce Yazdığı Yeni Mektuplar Ortaya Çıktı: 'Başıma Bir Şey Gelirse...'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 25'inci Gün | ABD ile İran Arasında Temas 'İran Savaşı Sona Erdirecek 'Sürdürülebilir' Önerileri Dinlemeye Hazır' İddiası
ÖSYM Duyurdu: 2026-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı