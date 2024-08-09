Erişim Engeli Getirilen Roblox'tan İlk Açıklama!

Geçtiğimiz günlerde BTK kararıyla erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, oyunu tekrar aktif hale getirebilmek için yetkililerle birlikte çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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Erişim Engeli Getirilen Roblox'tan İlk Açıklama!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a getirdiği erişim engelinin ardından 7 Ağustos Çarşamba günü popüler oyun platformu Roblox da yasaklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır" denilmişti.

ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"YETKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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