Özgür Demirtaş'tan Roblox Tepkisi

Instagram'ın açılıp açılmayacağı konuşulurken, 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu Roblox’a da erişim engeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti.

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Roblox tartışmasına katıldı. Sosyal medya hesabından karara tepki gösteren Demirtaş, "Roblox’da bazı istismarlar oluyormuş: TÜMDEN yasaklayın. Diyenler; Eee o zaman: Internette bazı istismarlar oluyormuş: Interneti yasaklayın! Anamız değilsin, Babamız değilsin. Ebeveyn değilsin. YASAKLAR zayıflığın göstergesidir. Ailelerin görevini, Ailelere bırakın" dedi.