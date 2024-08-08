Cesedi Buzlukta Bulunmuştu... Teknedeki Vahşette Yeni Detaylar!

İzmir'de bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedi bulunmuştu. İlk tespitlere göre genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili tekne sahibi, eşive bir kişinin daha gözaltında olduğu belirtildi.

Cesedi Buzlukta Bulunmuştu... Teknedeki Vahşette Yeni Detaylar!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde güvenlik güçleri, 6 Ağustos akşamı Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında rutin kontrol gerçekleştirdi. Kötü koku gelmesi üzerine bir teknede inceleme yapan ekipler, buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi. Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir’de Kan Donduran Kadın Cinayeti! Cesedi Teknedeki Buzlukta Saklamışİzmir’de Kan Donduran Kadın Cinayeti! Cesedi Teknedeki Buzlukta SaklamışGüncel

Kaynak: DHA

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