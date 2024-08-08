Cesedi Buzlukta Bulunmuştu... Teknedeki Vahşette Yeni Detaylar!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde güvenlik güçleri, 6 Ağustos akşamı Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında rutin kontrol gerçekleştirdi. Kötü koku gelmesi üzerine bir teknede inceleme yapan ekipler, buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi. Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA