Abart Egzoz Ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Sürücüye Ceza Yağdı

İstanbul Pendik'te abart egzoz kullanan sürücü denetime takıldı. Yapılan kontrollerde ehliyetine de daha önce el konulduğu tespit edilen sürücüye para cezası kesildi.

Abart Egzoz Ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Sürücüye Ceza Yağdı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir aracın abart egzoz ile çevreye rahatsızlık vererek seyir ettiğini belirledikleri aracı durdurdu.

Araç sürücüsü H.Ü.’nün yapılan kontrollerinde daha önceden sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Sürücü belgesi geri alındığı hâlde motorlu araç kullanmak’, ‘Araçlara çevreyi rahatsız edecek derecede değişiklik yaparak kullanmak’ maddelerince 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç ruhsat sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek’ maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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