İzmir’de Kan Donduran Kadın Cinayeti! Cesedi Teknedeki Buzlukta Saklamış

İzmir Karşıyaka’daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Olayın şüphelisi tekne sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir’de Kan Donduran Kadın Cinayeti! Cesedi Teknedeki Buzlukta Saklamış

İzmir Karşıyaka’da Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında bağlı olan teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, dün akşam saatlerinde adrese intikal etti.

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEKNE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan tekne sahibinin, ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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