Aracında Uyuşturucu Bulundu, Gözaltına Alındı

Kars'ta aracında uyuşturucu bulunan şahıs, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 madde kullanma aparatı ile uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

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Aracında Uyuşturucu Bulundu, Gözaltına Alındı

Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Susuz-Ardahan kara yolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine T.S'nin kullandığı otomobil durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 madde kullanma aparatı ile uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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