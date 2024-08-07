Önce Allah'a Sonra Yargıya Havale Etti! AKP'li Başkan'dan Katliam İddiasını Sorgulayanlara Suç Duyurusu

AKP’li Niğde Belediyesi, barınakta köpeklerin katledildiğine dair iddialara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 'Hayvanlarımızı defnettiğimiz, tabelalı alanı çekip, sanki sağlıklı hayvanları keyfi olarak gömüyormuşuz gibi lanse edenleri, Allah'a ve milletimize havale ediyorum' dedi.

Önce Allah'a Sonra Yargıya Havale Etti! AKP'li Başkan'dan Katliam İddiasını Sorgulayanlara Suç Duyurusu

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan katliam yasasına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP'li Niğde Belediyesi'ne ait barınakta köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle 'uyutularak' toplu mezarlara gömüldüğü öne sürüldü. Avukatlar, belediyenin Veteriner İşleri Müdürü ile işlemi uyguladığı öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, AKP'li Belediye Başkanı Emrah Özcan da "Hayvanlarımızı defnettiğimiz, tabelalı alanı çekip, sanki sağlıklı hayvanları keyfi olarak gömüyormuşuz gibi lanse edenleri, Allah'a ve milletimize havale ediyorum. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

Niğde Belediyesi, geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyonla uyutulup, 'hayvan mezarlığı' tabelası bulunan yere topluca gömüldüğü iddialarını yalanladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin; Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır...- Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, -Trafik kazasında ölen - Zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur" denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir da konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Hayvanlarımızı defnettiğimiz, tabelalı alanı çekip, sanki sağlıklı hayvanları keyfi olarak gömüyormuşuz gibi lanse edenleri, Allah'a ve milletimize havale ediyorum. Hayvanlarla vakit geçirip, insanlığını hatırlayıp biraz vicdan ve ahlak sahibi olmak isteyen bu şahısları, bölgemizdeki en seçkin barınaklardan biri olan bakım ve rehabilitasyon merkezimize her zaman bekleriz. Niğde Belediyesi olarak bölgenin en iyi hayvan rehabilitasyon merkezine sahibiz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Niğde Belediyesi’nden Katliam İddiasına Tepki Çeken Açıklama: Bu Görüntülerin Neresi 'Vicdana Uygun'!Niğde Belediyesi’nden Katliam İddiasına Tepki Çeken Açıklama: Bu Görüntülerin Neresi 'Vicdana Uygun'!Güncel

Kaynak: DHA

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