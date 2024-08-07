Gözler Yarın Açıklanacak Kritik Raporda! Merkez Bankası'nın Kararı Ne Olacak?

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu yarın açıklayacak. Tahminler yüzde 34 ile yüzde 42 arasında. Peki Merkez Bankası ne karar verecek?

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Gözler Yarın Açıklanacak Kritik Raporda! Merkez Bankası'nın Kararı Ne Olacak?

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesinin ardından etkili olan satış dalgası, haftanın ilk işlem gününde daha da şiddetlenmişti. Küresel etki, yurt içi piyasalara da yansıdı. Sert kayıpla açılan Borsa İstanbul, iki kere devre keserken, gram altın ve dolar/TL tarihi zirvelerini tekrarlamıştı. Öte yandan, Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) ise, yükselerek 305 puana çıkmıştı.

'Kara pazartesi'nin ardından gözler, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "TCMB için zor karar; enflasyon tahmini değişmeli mi, değişmemeli mi?' başlıklı yazısında piyasalardaki kaosun şimdilik bitmiş gibi göründüğünü belirtti. Aktaş'ın yazısından öne çıkan kısım şöyle:

"2024’ün enflasyonu orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 arasında tahmin ediliyor. İşte Merkez Bankası yarın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporunda bu tahmin için ya “Değişmesine gerek yok” ya da “Bu tahmini revize etmek gerekiyor, yeni tahmin şu” diyecek.

Peki Merkez Bankası ne der acaba?

Son söyleneceği başta söyleyelim:

Merkez Bankası muhtemelen “Bu tahmini yukarı yönlü revize etmek gerçekçi bir adım olur” diye düşünür ama “Biz tahminimize ulaşmak için çaba göstereceğiz, bu konuda iddialıyız” der."

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