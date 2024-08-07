Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi!

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi!

Aksaray'da merkezde bulunan bir ikamete yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirlediği şahısları takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak yapılan takip sonucu yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

İkamete gerçekleştirilen operasyonda Ö.F.S. ve T.Y. isimli 1'i kadın 2 şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramada 68 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 17 gram sentetik cannobinoid bonzai, 4 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı av tüfeği, 22 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alına Ö.F.S. ve T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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