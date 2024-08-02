Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Faizler Sessiz Sedasız İnmeye Başladı

Uluslararası ekonomi piyasaları ve ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son çeyreğinde faiz indirimine başlamasını beklerken, TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Kara, fiili piyasa faizlerinin Mart ayındaki seviyelere indiğini belirterek, yabancı yatırımcının şimdiden faiz indirimini fiyatladığını duyurdu.

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Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Faizler Sessiz Sedasız İnmeye Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında yapılan PPK toplantısında da faizleri sabit bırakarak 4 ay üst üste hareketsizlik kararı aldı.

TCMB'nin sakin tutumu, ekonomi piyasalarında faiz indirimine yönelik beklentilerin tartışılmasına neden olurken, politika faizlerine ilişkin dikkat çekici yorum TCMB eski başekonomisti Hakan Kara'dan geldi.

"FAİZLER SESSİZ SEDASIZ İNDİ BİLE"

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki gecelik referans faiz oranlarının sert şekilde düştüğünü ve fiili piyasa faizlerinde mart ayı seviyelerine gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes faizlerin ne zaman ineceğini tartışadursun, arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile. Gecelik piyasa referans faiz oranı neredeyse Mart ayındaki 500 baz puan faiz artırımı öncesindeki seviyelere geri döndü."




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