Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara Açıkladı: Faizler Sessiz Sedasız İnmeye Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında yapılan PPK toplantısında da faizleri sabit bırakarak 4 ay üst üste hareketsizlik kararı aldı.



TCMB'nin sakin tutumu, ekonomi piyasalarında faiz indirimine yönelik beklentilerin tartışılmasına neden olurken, politika faizlerine ilişkin dikkat çekici yorum TCMB eski başekonomisti Hakan Kara'dan geldi.



"FAİZLER SESSİZ SEDASIZ İNDİ BİLE"



Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki gecelik referans faiz oranlarının sert şekilde düştüğünü ve fiili piyasa faizlerinde mart ayı seviyelerine gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Herkes faizlerin ne zaman ineceğini tartışadursun, arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile. Gecelik piyasa referans faiz oranı neredeyse Mart ayındaki 500 baz puan faiz artırımı öncesindeki seviyelere geri döndü."

Herkes faizlerin ne zaman ineceğini tartışadursun, arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile.

Gecelik piyasa referans faiz oranı neredeyse Mart ayındaki 500 baz puan faiz artırımı öncesindeki seviyelere geri döndü. pic.twitter.com/A5spbpqqGR — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 2, 2024







