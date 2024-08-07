Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü!

Gaziantep'te bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Bitti: Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü!

Gaziantep'te Saçaklı Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde Celal Barak ile arkadaşı Mesut H. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mesut H., yanındaki av tüfeği ile Celal Barak'a ateş etti.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Barak'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Celal Barak, bu sabah hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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