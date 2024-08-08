İki Kuzenini Vurdu 'Aile Meselesi' Dedi

Konya'nın Karatay ilçesinde amcasının iki kızını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhan K. (52) kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının kızları Esengül K. (49) ve Naringül K. (62) ile Kordonboyu Sokak'taki evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. tabancayla Esengül K. ile Naringül K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüpheli Orhan K'yi kısa süre içerisinde yakaladı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli, gazetecilerin "Akrabalarınızı neden vurdunuz?" sorusuna, "Ailevi mesele" cevabını verdi.

Kaynak: AA