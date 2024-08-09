OECD Açıkladı: Türkiye'de 172 Bin Çocuk Yatağa Aç Giriyor

Türkiye'de yoksulluk her geçen gün derinleşiyor. OECD verilerine göre, Türkiye'de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor.

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OECD Açıkladı: Türkiye'de 172 Bin Çocuk Yatağa Aç Giriyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamları acı tabloyu gözler önüne serdi.

OECD verilerine göre, Türkiye çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal ve Ekonomik Destek programının raporuna göre ise maddi durumu kötü ailelere yapılan yardımdan yararlanan çocuk sayısı 172 bine dayandı. Sözcü'de yer alan habere göre, yardım 2012’de 37 bin 295 çocuk ile başlamıştı.

2020’de 129 bin olan yardımdan yararlanan çocukların sayısı, 2023 yılı sonu itibarıyla 164 bin 995’e ulaştı. 2024’ün ilk 6 ayı itibarıyla ise 171 bin 895’e yükseldi.

Yıllara göre yardım alan çocuk sayısı da şöyle:

2018: 122 bin 489

2019: 129 bin 422

2020: 129 bin 422

2021: 140 bin 275

2022: 157 bin 248

2023: 164 bin 995

2024: 171 bin 895 (İlk 7 ay)

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