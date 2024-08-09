OECD Açıkladı: Türkiye'de 172 Bin Çocuk Yatağa Aç Giriyor
Türkiye'de yoksulluk her geçen gün derinleşiyor. OECD verilerine göre, Türkiye'de her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamları acı tabloyu gözler önüne serdi.
OECD verilerine göre, Türkiye çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal ve Ekonomik Destek programının raporuna göre ise maddi durumu kötü ailelere yapılan yardımdan yararlanan çocuk sayısı 172 bine dayandı. Sözcü'de yer alan habere göre, yardım 2012’de 37 bin 295 çocuk ile başlamıştı.
2020’de 129 bin olan yardımdan yararlanan çocukların sayısı, 2023 yılı sonu itibarıyla 164 bin 995’e ulaştı. 2024’ün ilk 6 ayı itibarıyla ise 171 bin 895’e yükseldi.
Yıllara göre yardım alan çocuk sayısı da şöyle:
2018: 122 bin 489
2019: 129 bin 422
2020: 129 bin 422
2021: 140 bin 275
2022: 157 bin 248
2023: 164 bin 995
2024: 171 bin 895 (İlk 7 ay)