Bakan Ersoy'dan Instagram Açıklaması

Türkiye'de 2 Ağustos'ta erişim engeli gelen Instagram hâlâ kapalı. Türkiye'deki kullanıcılar Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, erişim engeline ilişkin açıklama yaptı. Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan Instagram Açıklaması

Türkiye'de Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihi itibarıyla engellendi. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verildi.

Türkiye’de Instagram'a getirilen erişim engeline yönelik tepkiler sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan açıklama geldi.

Habertürk TV'de konuşan Ersoy, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Instagram'a yönelik erişim yasağına ilişkin konuşan Ersoy, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için."

Grafikler eşliğinde önceki yılların ve bu senenin turizm rakamlarına ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Son 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak koyduğumuz bütün hedefleri tutturduk, inşallah bundan sonra da tutturacağız. Biz çok bahanelere sığınmayı sevmeyen bir bakanlığız. Koyduğumuz hedeflerde ısrarcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin Covid-19 sonrasında hızlıca arttığını ve Türkiye'nin salgından sonra turizm bakımından en hızlı toparlanan ülke olduğunu öne süren Ersoy, "senelik turist sayısının bu yıl sonu 60 milyonu bulmasını bekledikleri" bilgisini verdi.

Kaynak: Ajanslar

Son Güncelleme:
Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor
OECD Açıkladı: Türkiye'de 172 Bin Çocuk Yatağa Aç Giriyor Türkiye'de 172 Bin Çocuk Yatağa Aç Giriyor
AKP Şimdiden Seçimi Kazanmanın Yollarını Arıyor: 40+1 ile Parlamenter Sisteme Dönüş Masada AKP'de Seçimi Kazanmanın Yolları Aranıyor
Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor Konserveyi Yunan Şefler Böyle Yapıyor! Domateslerde Erime Olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!