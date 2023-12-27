Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi başladı: Asgari ücret belli olacak mı?

Erdoğan’ın işçi, işveren ve hükümet yetkilileriyle yapacağı asgari ücret görüşmesi başladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir kararla tarafları bugün görüşmeye davet etmişti.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul ediyor.

Toplantının ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

NER ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.