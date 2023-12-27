Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi başladı: Asgari ücret belli olacak mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, davetiyle yapılacak olan asgari ücret görüşmesi başladı. Toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi başladı: Asgari ücret belli olacak mı?

Erdoğan’ın işçi, işveren ve hükümet yetkilileriyle yapacağı asgari ücret görüşmesi başladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürpriz bir kararla tarafları bugün görüşmeye davet etmişti.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul ediyor.

Toplantının ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

NER ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler
Asgari Ücret AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Tarikatlar hedef gösterdi: RTÜK yarın Kızıl Goncalar dizisini görüşecek Tarikatlar hedef gösterdi: RTÜK yarın Kızıl Goncalar dizisini görüşecek
Dev şirket iflas etti! Bir zamanların en büyük girişimleri arasındaydı Dev şirket iflas etti! Bir zamanların en büyük girişimleri arasındaydı
Skandal karar! Bakanlık camiyi büyütmek için ihaleyle canlı ağaç satacak Bakanlık camiyi büyütmek için ihaleyle canlı ağaç satacak
Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı' Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu
Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin' Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi: 'Bize gelen duyumlara göre...' SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için net rakam verdi