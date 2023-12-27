Skandal karar! Bakanlık camiyi büyütmek için ihaleyle canlı ağaç satacak

GERÇEK GÜNDEM-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Küçükçekmece Halkalı 119 ada 4 parselde bulunan ağaçları, odun yapılmak üzere ihaleyle satacak. Yakın çevrenin tek yeşil alanı olan ağaçlar için 43 bin 405 TL muhammen bedel belirlendi.

İstanbul’daki bir yeşil alan daha Bakanlık eliyle yok edilmek üzere düğmeye basıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisli Küçükçekmece’deki Hazine mülkiyetindeki parsel üzerindeki çok sayıdaki ağaç kesilecek.

Yetişkin çok sayıda ağacın bulunduğu Halkalı 119 ada 4 parsel 8 bin 170 metrekare büyüklüğünde. Söz konusu parselin yaklaşık bin 500 metrekarelik kısmında, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yakında zamanda yıkılan Yeni Doğan Cami bulunuyordu. Parselin tamamına yakın kısmına cami ve külliyesini yapmak için ağaçların kesilmesine karar verildi.

‘43 BİN 104,5 TL GELİR ELDE EDİLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR’

Çevre Şehircilik Müdürlüğü, parsel üzerinde bulunan ağaçlarla ilgili rapor hazırlaması için 4 Aralık 2023 tarihinde Fenertepe Orman İşletme Şefliğine yazı ile başvurdu. Orman İşletme Şefliğinin raporuna göre parsel üzerinde sahil çamı, karaçam, gürgen ve diğer yapraklı ağaçlardan oluşan 47 bin 786 metreküp ağaç olduğu tespit edildi.

Orman İşletme Şefi Oktay Kaya’nın imzasını taşıyan raporun sonuç kısmında şöyle denildi:

“Toplam 47 bin 786 metreküp dikili ağaç hacminden elde edilecek ürünlerden tahmini olarak 43 bin 104,5 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.”

Satış ihalesi 8 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.



KIŞLADAKİ ZARAR GÖREN AĞAÇLAR DA SATILACAK

Çevre Şehircilik ayrıca, 16 Eylül 2023 tarihinde çıkan yangında zarar gören Tuzla Piyade Okul Komutanlığı Kışlası içindeki ağaçların da kesilip satılması için ihale düzenledi.

Kurumuş, yanmış veya tehlike arz eden toplam 334 ağaç için 54 bin 32 TL muhammen bedel belirlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem