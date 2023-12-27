Tarikatlar hedef gösterdi: RTÜK yarın Kızıl Goncalar dizisini görüşecek

Fox TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi tartışılmaya devam ediliyor. İsmailağa Cemaati başta olmak üzere birçok tarikat ve vakfın diziyi hedef göstermesinin ardından, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) diziyle ilgili inceleme başlattıklarını duyurmuştu.

RTÜK, diziyle ilgili hazırlanan raporu yarın görüşecek. Sadece iki bölümü yayımlanan dizi hakkında 31 binin üzerinde şikayet geldiği ileri sürüldü.

Üst Kurul yarınki toplantısında ayrıca dijital platformlarda yayınlanan filmleri de mercek altına alacak.

DİZİ HEDEFTE

Kızıl Goncalar dizisinde yer alan tarikatlarla ilgili sahnelere, tarikat temsilcileri tepki gösteriyor. Dizinin çekiminin yapıldığı Darülaceze, çekim için verilen izinleri iptal etti.

Dizi ekibi de çekim yaptıkları İstanbul Fatih’te tehdit edildiklerini ve set ekibinin güvenliğinden endişe ettiklerini açıkladı.

DİZİ NE ANLATIYOR?

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi’nin (TİAK) yayımladığı Total reyting verilerine göre Kızıl Goncalar, 25 Aralık’ta Türkiye'de televizyonlarda en çok izlenen ikinci program oldu.

Fox TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümü 18 Aralık, ikinci bölümü ise 25 Aralık’ta yayımlandı. Dizinin yönetmenleri Ömür Atay ve Özgür Sevimli. Senaryo yazarı ise Necati Şahin’e ait.

Kızıl Goncalar'da başrolleri Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor.

Dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları anlatılıyor. Yapımda muhafazakâr - seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılıyor. Dizide, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumuna da değiniliyor.

YAPIMCI ŞİRKET ELEŞTİRELERE YANIT VERDİ

Dizinin tartışılma konusu olmasının ardından Gold Film bir açıklama yayımladı.

Şirket, diziye yönelik bazı eleştirileri "haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, yapımda aktarılan hikâyenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ve kişiyle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Şirket, “Hikayemizde bir yandan toplumun farklı kesimlerinden kendi değer yargılarını suistimal eden kişilerin yıkıcı etkilerini gösterirken diğer yanda da farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerle nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmeyi amaçladık” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem