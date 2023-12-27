Demirkubuz-Ceylan savaşı ısınıyor: Hesabı daha o zaman kapatır, seni de milli kahraman yapardım

Türkiye'nin iki büyük yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki savaş giderek ısınıyor.

Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan sessizliğini Haber Türk ekranlarına çıkarak bozmuş ve Ceylan hakkında sert sözler sarf etmişti.

Zeki Demirkubuz “Konuşmayacağım. Yalnız şu koşulla; susacak, dişini sıkacak, tek kelime etmeyecek. Ederse, YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Konu bambaşka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden birisi unutmaktır. Yarın unutulur gider. İçinden biliyorum... Ona da katlanacak. Biraz düşüneceksin” demişti.

Ceylan bu sözlere, "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." cevabını verdi.

DEMİRKUBUZ: OTUR OTURDUĞUN YERDE VE DİŞİNİ SIKMAYA DEVAM ET

Nuri Bilge'nin sözlerine yanıt veren Demirkubuz, X(eski adıyla Twitter) hesabından şunları söyledi:

"Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et."

Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et. https://t.co/pAMiaYGJ79 — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) December 27, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem