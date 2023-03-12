Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde yüz yüze eğitim talebi: Üniversiteleri açın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulan çadırkenti yoğun güvenlik önlemleri altında ziyaret etti. Bu sırada bariyerlerin arkasındaki bir genç Erdoğan’dan yüz yüze eğitim istedi. Genç, “Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadırkenti ziyaret etti.

'ÜNİVERSİTELERİ AÇIN'

Erdoğan’ın ziyaret ettiği 4 çadırın etrafına polis bariyeri çekilirken, depremzedeler bariyerlerin dışından Erdoğan’a taleplerini iletmeye çalıştı. Erdoğan’a seslenen bir genç, “Yüz yüze eğitim, yüz yüze. Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır” diye konuştu. Erdoğan burada hiçbir açıklama yapmadı ve yanında bulunan AK Parti Hatay milletvekilleri ile konuştu.

'14 YAŞINDA KIZIM VAR, KİMLİK ÇIKARAMIYORUM'

Erdoğan’a sorunun anlatmak isteyen bir başka kişi ise korumalar tarafından durduruldu. 14 yaşındaki kızına kimlik çıkaramadığını anlatan kişi, “14 yaşında kızım var. Kimlik çıkaramıyorum. Elini ayağını öpeyim. Üzerimde bir şey yok arayın” dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın bilgisi olduğu söylenince ilk engeli aşan yurttaş Erdoğan ve Bahçeli’nin olduğu bölüme doğru gitti ancak orada da görevlilerin kendisini durdurup gruptan ayırdı, taleplerini not aldılar.

Bir kişi de İçişleri Bakanı Soylu’dan 84 yaşındaki babası için konteyner istedi. Soylu, talebin yerine getirileceğini söylemesi üzerine aynı kişi “Tuvaleti, banyosu içinde olan mı” diye sordu. Soylu, “Hepsi tuvaleti, banyosu içinde” yanıtını verdi. Depremzedenin “Ama olmayan da var bakanım” demesi üzerine Soylu “O ilk başta kurulanlar” karşılığını verdi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra alandan geldikleri helikopter ile ayrıldı.

Kaynak: ANKA