Müzisyen Ebru Söylemez bulundu

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, müzisyen Ebru Söylemez'in 11 Mart tarihinden beri kayıp olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Söylemez'in bulunduğu açıklandı.

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Müzisyen Ebru Söylemez bulundu

Keman sanatçısı Ebru Söylemez'den haber alınamayınca ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak yardım istediler. Şarkıcı Tan Taşçı, Instagram sayfasından bir paylaşımda bulunarak birlikte çalıştığı genç müzisyen Ebru Söylemez'in kayıp olduğunu ve haber alınmadığını bildirdi.

11 MART'TAN BERİ HABER ALINAMIYOR

Tan Taşçı konuya ilişkin Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ekip arkadaşlarımızdan EBRU SÖYLEMEZ, 11 Mart Cumartesi günü saat 13:45’ten beri kayıp. En son 13:45’te Ümraniye / Çakmak Mah. taraflarında görülmüştür. Kendisinden 24 saatten uzun bir süredir haber alınamamaktadır. Gören / haberi olanların Ebru’nun ağabeyi Deniz Söylemez ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

Merve Özbey, Şimal, Aynur Aydın, Birsu Demir, Can Gox, Armağan Çağlayan, Şirin Ediger, Tuba Büyüküstün, Derya Uluğ, Melike Şahin, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Hazar Ergüçlü, Sadi Celil Cengiz, Güliz Ayla, Burhan Şeşen ve eşi Gizem Duman Şeşen gibi isimler de sosyal medya hesaplarından ''Müzisyen arkadaşımız Ebru Söylemez'den 24 saattir haber alınamıyor. Gören olursa iletişime geçsin lütfen.'' şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Arkadaşları, Söylemez'in akşam saatlerinde bulunduğunu açıkladı. 

EBRU SÖYLEMEZ KİMDİR?

18 yaşında konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başlayan Ebru Söylemez, Kocaeli Üniversitesi GSF Müzikoloji Anabilim Dalı’nı kazandı. Müzikoloji ve keman üzerine eğitim aldı ve mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında, yurtiçi ve yurtdışında ünlü virtüözlerle keman ve oda müziği üzerine çalışmalar yaptı. Çeşitli orkestralarda ve projelerde yer aldı.

2021 yılında Doruk Okuyucu ile Flamenko&Türk Müziği sentez projesini hayata geçirdi. Bu projede solist vokal olarak yer aldı.

2022 yılı itibariyle, kendi şarkılarını yayınlamaya başladı. Genç sanatçı, ilk tekli çalışması “Sabr-ı Sükûn” ile dikkatleri üzerine çekti.

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