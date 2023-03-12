Zeydan Karalar duyurdu: Adana'da etkili 'yağış ve sel' beklentisi var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu gece Adana için etkili yağış ve sel beklentisi var. Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından belirtilen toplanma alanları olan TÜYAP Fuar Alanı ile ASKİ Atatürk Spor Salonu'na gitmeleri önerilmektedir" dedi.

Zeydan Karalar duyurdu: Adana'da etkili 'yağış ve sel' beklentisi var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından "Bu gece Adana için etkili yağış ve sel beklentisi var" paylaşımı yaptı.

Başkan Karalar, paylaşımında "Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından belirtilen toplanma alanları olan TÜYAP Fuar Alanı ile ASKİ Atatürk Spor Salonu'na gitmeleri önerilmektedir" vurgusunu yaptı.

Karalar'ın paylaşımı şöyle:

"Bu gece Adana için etkili yağış ve sel beklentisi var. Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından belirtilen toplanma alanları olan TÜYAP Fuar Alanı ile ASKİ Atatürk Spor Salonu'na gitmeleri önerilmektedir. ASKİ ve Belediyemizin diğer birimleri teyakkuzda olacak."

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