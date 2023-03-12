Selin Ciğerci'ye saldırı girişimi: Kalabalığı polis durdurdu

Trans kadın Selin Ciğerci, baba tarafından memleketi olan Konya’da, açılışını yapacağı kendi adını taşıyan güzellik merkezinde saldırı girişimine maruz kaldı. Ciğerci, güzellik merkezinin bir şubesini Konya Meram'da açacağını sosyal medyadan duyurunca çok sayıda kişinin tehditleriyle karşılaştı. Nefret söyleminde bulunan kalabalık bir grup Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak tepkilerden dolayı üzüntü duyduğunu söylemişti. Ciğerci, açılış için bugün Konya Meram'a gitti. Aynı saatlerde kalabalık bir grup sokakta toplandı ve tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı. Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti. Açılış sonrası salon, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

SELİN CİĞERCİ: BENİM AMCAM ORADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Selin Ciğerci, açılış için Konya'ya gitmeden önce, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız."