Metin Akpınar’dan Altılı Masa yorumu: Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır

Usta oyuncu Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Işık'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'in masayı terk edip geri dönmesini hatırlatarak "Altılı Masa’da yaşananları nasıl yorumluyorsunuz" sorusuna eski bir sözle cevap veren Akpınar, “Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır” dedi.

“SOFRA ALTILI MASA'YA BENZEMEZ”

Metin Akpınar, efsane haline gelen ve günlerce süren sohbet masalarından bahsederken “Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6’lı masaya, 5’li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız” ifadelerini kullandı.