Kayyım, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 taşınmazı satışa çıkardı

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mahmut Demirtaş yönetimi, önceki kayyım Mustafa Yaman döneminde satılığa çıkarılan ancak tepkiler üzerine satışı iptal edilen belediyeye ait 11 adet taşınmazı yeniden satılığa çıkardı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan haberde, yönetim tarafından ilana verilen ihale dokümanına göre; satış ihalesi “kapalı teklif usulü” ile yapılacak.

İMAR PLANI DEĞİŞTİRİLDİ

Midyat ilçesinde satılığa çıkarılan taşınmazın Akçakaya Mahallesi 101 ada içerisindeki 180, 181 ve 182 No'lu parselleri içine alan 19 bin 107 metrekarelik taşınmaz olduğu görüldü. Tapu kaydında “susuz tarla” olarak geçen taşınmazın imar planının değiştirilerek, “Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı ile Ticaret-Turizm Alanı” yapıldığı görüldü. Söz konusu taşınmaz için muhammen bedel olarak ise, 48 milyon TL bedel belirlendi.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ 58 MİLYON 224 BİN LİRA

Artuklu ilçe sınırlarında bulunan 10 adet taşınmaz alanı imar planında “konut alanı” olduğu, satışa çıkarılan alanın tamamının 92 bin 400 metrekare olarak belirlendiği görüldü. 10 adet taşınmaz için ayrı ayrı muhammen bedel belirlerken, toplamda 58 milyon 224 bin TL değerindeki her bir taşınmaz için şu fiyatlar istendi:



Acar Mahallesi 123 Ada, 1 No'lu Parsel: 3 milyon 305 bin TL

Acar Mahallesi 124 Ada, 1 No'lu Parsel: 3 milyon 309 bin TL

Acar Mahallesi 125 Ada, 1 No'lu Parsel: 2 milyon 845 bin TL

Acar Mahallesi 126 Ada, 1 No'lu Parsel: 4 milyon 520 bin TL

Acar Mahallesi 131 Ada, 1 No'lu Parsel: 5 milyon 930 bin TL

Acar Mahallesi 132 Ada, 1 No'lu Parsel: 6 milyon 705 bin TL

Acar Mahallesi 133 Ada, 1 No'lu Parsel: 8 milyon 45 bin TL

Acar Mahallesi 134 Ada, 1 No'lu Parsel: 8 milyon 200 bin TL

Acar Mahallesi 135 Ada, 1 No'lu Parsel: 6 milyon 700 bin TL

Acar Mahallesi 141 Ada, 1 No'lu Parsel: 8 milyon 665 bin TL