Naci Görür'den bir uyarı daha: Adıyaman-Hatay aktif fayların etkisinde

Naci Görür, "Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz" dedi.

Naci Görür'den bir uyarı daha: Adıyaman-Hatay aktif fayların etkisinde

Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgesinde hızla yeni evler yapılmaya başlanırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.

Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz" dedi.

'Alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz'
Prof. Dr. Görür'ün paylaşımları şöyle:

"Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu.

Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir.

Bu bölgenin ihya çalışmaları sırasında deprem bölgelerine özgü mimari ve inşaat çalışmalarına ve özgün yeni teknolojilere önem verilmelidir. Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir.

Bu bölgede alışıla gelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. Özel mimari planlara, inovatif inşaat teknolojilerine ve izolatörler de dahil deprem etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Belki pahalı olacaktır ama burası herhangi bir bölge değildir, sevgiyle.."

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem Adana'da deprem
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
AFP'den analiz: Erdoğan ilk turda seçimi kaybedebilir "Erdoğan ilk turda seçimi kaybedebilir"
Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık... Makarna pişirirken bilmeniz gereken uyarı! Lezzetini kaçıran alışkanlık...
ÇOK OKUNANLAR
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti Cumhur İttifakı, 10 puan kaybetti
Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz Bekir Ağırdır: 'İktidarın kazanma olasılığı oldukça azaldı' diyebiliriz
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek? Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?